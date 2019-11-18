Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Partili Aytun Çıray: AK Parti'nin yanlış dış siyaseti Türkiye'nin milli siyaseti değildir
Armut ağacı 2 ay ara ile meyve verdi Almanya'da bir kadın, oyun konsollarının olduğu bölümde idrarını yaptı Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadının komşularına terör estirdiği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 16:53:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]