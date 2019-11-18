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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz."
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