Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "25 Eylül'den itibaren Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verilecek" - Son Dakika

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın basın mensuplarına açıklama yapması MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Su Temin Projesi onarım çalışmalarının yürütüldüğü gemide incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verileceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 16:52 - Kaynak: AA
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