Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "25 Eylül'den itibaren Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verilecek" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 25 Eylül 'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verileceğini açıkladı.

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın basın mensuplarına açıklama yapması MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar , KKTC Su Temin Projesi onarım çalışmalarının yürütüldüğü gemide incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

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