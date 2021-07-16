Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Milli Sporculara) 84 milyon milletimizi Olimpiyatlar'da temsil edeceksiniz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Milli Sporculara) 84 milyon milletimizi Olimpiyatlar'da temsil edeceksiniz"

16.07.2021 17:35

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "108 yürek, 108 başarı hikayesi, ay yıldızımızı kalbinizin üzerinde taşıyarak 84 milyon milletimizi Olimpiyatlar'da temsil edeceksiniz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "108 yürek, 108 başarı hikayesi, ay yıldızımızı kalbinizin üzerinde taşıyarak 84 milyon milletimizi Olimpiyatlar'da temsil edeceksiniz. Team Türkiye, tek Türkiye olacağız. Her biriniz şimdiden göğsümüzü kabartan gurur kaynağımızsınız." dedi.

Oktay, İstanbul Havalimanı VIP Lounge'da, 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcuları Tokyo'ya uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, sporcularla tanışmak ve bu yolculuğa uğurlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"84 milyon milletimizi Olimpiyatlar'da temsil edeceksiniz"

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman sporcuların destekçisi olduğunu ve kendilerine selam ve başarı dilekleri ilettiğini aktardı.

Olimpiyat tarihinde iz bırakmak ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek üzere çıkılan Olimpiyat yolculuğunun bugün başlayacağını hatırlatan Oktay, "İki yılı aşkın sürede pek çok müsabakayı başarıyla tamamladınız ve özverili çalışmalarla zorlu bir hazırlık sürecini geride bıraktınız. 108 yürek, 108 başarı hikayesi, ay yıldızımızı kalbinizin üzerinde taşıyarak 84 milyon milletimizi Olimpiyatlar'da temsil edeceksiniz. Team Türkiye, tek Türkiye olacağız. Her biriniz şimdiden göğsümüzü kabartan gurur kaynağımızsınız." dedi.

Sporcular sahaya, ringe, mindere çıktığında yüreklerin de onlarla Tokyo'da atacağını dile getiren Fuat Oktay, şunları kaydetti:

" Atletizm, halter, karate ve tekvandodan judoya, güreşten boksa, yelken, okçuluk, bisiklet ve voleyboldan badmintona, modern pentatlon, atıcılık, eskrim, jimnastik, yüzmeden ve küreğe 18 farklı dalda vereceğiniz mücadeleyi ekranlarımızın başında dua ederek, her birinize inanarak takip edeceğiz. Olimpiyat oyunlarında ilk kez katılım sağlayacağımız boks kadınlar kategorisi, yüzme bayrak takımı, tarihimizde en çok sporcu ile katılacağımız jimnastik ve dünya klasman sıralamasından kota aldığımız eskrim dallarında heyecanlıyız. Elbette en büyük temennimiz sizlerin podyuma çıkıp İstiklal Marşımızı Olimpiyatlar'da gururla dinletmeniz ve ay yıldızlı bayrağımızı en üstte göndere çekmenizdir. Çünkü siz, girdiği her mücadelede zirveyi hedefleyen Türkiye'nin evlatlarısınız. Siz, başladığı işe 'Niyet hayır akıbet hayır' diye başlayan ve aşkla koşan bir milletin fertlerisiniz. Siz, daha dün beşinci yıldönümünü idrak ettiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde olduğu gibi, kadınıyla erkeğiyle istiklaline ve istikbaline sahip çıkan Türkiye'nin gençlerisiniz, sporcularısınız. Türk bayraklı formayı giyip müsabakanıza, maçınıza çıktığınızda işte bu ruhu ve sizlere dua eden milyonları aklınızdan çıkarmayacağınıza inanıyorum."

"Fair-playden yana davranışlarınızla örnek olacağınıza inancım tam"

Fuat Oktay, alınan sonuç ne olursa olsun sporcuların kalpten sevildiğini ve gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Nasıl heyecanla sizi uğurluyorsak aynı heyecanla da inşallah karşılayacağız. Olimpiyat oyunları boyunca alanınızdaki başarınızın yanı sıra dayanışma ve fair-play'den yana davranışlarınızla herkese örnek olacağınıza da inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Türk sporcuların uluslararası alandaki başarıları arttıkça ülkedeki tüm sporseverlere rol model olacaklarına ve başarılı nice sporcunun yetişmesine vesile olacaklarına inandığını dile getiren Oktay, "Ülkemizi daha aydınlık yarınlara sporda, sanatta, bilimde başarıyla temsil etmiş siz gençlerimiz taşıyacaktır. Cumhurbaşkanımız liderliğinde sporcularımızı desteklemeye, spor altyapısı ve spor eğitimlerini güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarına katılacak sporcular için kapsamlı bir hazırlık ortamı sağlayan ve onları her yönden destekleyerek motive eden Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili federasyon çalışanları ve ailelerine teşekkür eden Oktay, şunları söyledi:

"Sporcularımızın yanı sıra 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ter dökecek antrenörlerimize, destek personeli ve teknik ekiplerimize de muvaffakiyetler diliyorum. Türkiye Olimpiyat Kafilesi, her birinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Dualarla gidin, inşallah madalyalarla dönün. Yolunuz, bahtınız açık olsun."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Milli Sporculara) 84 milyon milletimizi Olimpiyatlar'da temsil edeceksiniz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Milli Sporculara) 84 milyon milletimizi Olimpiyatlar'da temsil edeceksiniz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Milli Sporculara) 84 milyon milletimizi Olimpiyatlar'da temsil edeceksiniz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Milli Sporculara) 84 milyon milletimizi Olimpiyatlar'da temsil edeceksiniz

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(Milli Sporculara) 84 milyon milletimizi Olimpiyatlar'da temsil edeceksiniz' - Son Dakika


Son Dakika

Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül 18:21 Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu 18:00 Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu Taksim Meydanı'nı bikinili pozlarıyla podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışları umursamadı 17:42 Taksim Meydanı'nı bikinili pozlarıyla podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışları umursamadı
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada 17:39 Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Kan donduran cinayet! 17 yaşındaki koca, 16 yaşındaki karısını katletti 17:01 Kan donduran cinayet! 17 yaşındaki koca, 16 yaşındaki karısını katletti Beşiktaş, mutlu sona çok yakın! Alex Teixeira'yla 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldı 16:58 Beşiktaş, mutlu sona çok yakın! Alex Teixeira'yla 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldı
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Normal ekmek 1.25 TL'ye satılacak 16:55 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Normal ekmek 1.25 TL'ye satılacak Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım 16:08 Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım

Son Dakika Haberleri
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
18:21 Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
17:37 Kulüpler Birliği tepki gösterdi: Futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız
17:36 FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
16:59 Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı
16:57 Beşiktaş, mutlu sona çok yakın! Alex Teixeira'yla 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldı
16:56 "Pucca" lakaplı fenomen ve yazar Pınar Karagöz tekrar gözaltına alındı
16:55 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Normal ekmek 1.25 TL'ye satılacak
Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor         
18:22
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir         
18:01
Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi         
17:53
9 milyon euro'luk kokain evlerinin çatısına düştü! Uçaktan yanlışlıkla atıldığı düşünülüyor 9 milyon euro'luk kokain evlerinin çatısına düştü! Uçaktan yanlışlıkla atıldığı düşünülüyor         
17:40
Hatun'u pompalı tüfekle vuran eski sevgilisi: Barışsa öldürmeyecektim Hatun'u pompalı tüfekle vuran eski sevgilisi: Barışsa öldürmeyecektim         
17:13
Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı         
16:59
"Pucca" lakaplı fenomen ve yazar Pınar Karagöz tekrar gözaltına alındı         
16:56
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Gedson Fernandes ve Kurzawa yavaş yavaş Galatasaray'a! Burak Elmas transferde son durumu paylaştı Gedson Fernandes ve Kurzawa yavaş yavaş Galatasaray'a! Burak Elmas transferde son durumu paylaştı         
16:01
Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4 ay sonra tekrar milletvekili oldu Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4 ay sonra tekrar milletvekili oldu         
15:57
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Bedelli askerlik ücreti yıl sonuna kadar 43 bin lira oldu Bedelli askerlik ücreti yıl sonuna kadar 43 bin lira oldu         
14:53
Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı         
11:45
Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin         
11:28
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
11:11
İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni         
10:58
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 18:27:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Milli Sporculara) 84 milyon milletimizi Olimpiyatlar'da temsil edeceksiniz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement