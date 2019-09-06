Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 45. Ambrosetti Forumu'na katıldı - CERNOBBİO
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 45. Ambrosetti Forumu'na katıldı - CERNOBBİO

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya'nın Cernobbio kentinde düzenlenen 45. Ambrosetti Forumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya'nın Cernobbio kentinde düzenlenen 45. Ambrosetti Forumu'na katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:47 Kaynak: AA
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