Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 45. Ambrosetti Forumu'na katıldı - CERNOBBİO
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya'nın Cernobbio kentinde düzenlenen 45. Ambrosetti Forumu'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:47 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya'nın Cernobbio kentinde düzenlenen 45. Ambrosetti Forumu'na katıldı.
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