Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "50 milyar dolarlık cari açığın kaynağı olan 919 kritik ürün ve teknolojinin ülkemizde üretilmesine imkan sağlayacağız"

"85 milyonun ortak hayali olan Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde ilk TOGG bu yılın sonunda seri üretim bandından inmiş olacak"

"Atatürk Havalimanı'nda Türkiye'deki en büyük millet bahçemizi yapacak ve İstanbul'umuza kazandıracağız"

"Rum-Yunan ikilisinin çözüme hiçbir katkı sunmayan şovlarıyla harcanacak vakit yok. Gerçekleri görüyor ve herkese de gösteriyoruz. Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü savunmaya devam edeceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız üretimde yapısal dönüşüm, dijitalleşme, sağlık ve kimya alanlarında yeni çağrılara çıktı. Değerlendirme süreçleri devam ediyor. Böylece 50 milyar dolarlık cari açığın kaynağı olan 919 kritik ürün ve teknolojinin ülkemizde üretilmesine imkan sağlayacağız" dedi.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılış töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla gerçekleşti. Bu yıl "Gelecek için teknolojiler" başlığı ile düzenlenen fuar, 18-21 Mayıs tarihleri arasında Ankara Bilim Üniversitesi ev sahipliğinde ATO Congresium'da ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "SİHA'larımız göklerde uçtukça gururlanan, milli otomobilimiz TOGG için gün sayan, TURKOVAC aşımızı ürettiğimizde tüm toplum olarak mutlu olan, TÜRKSAT 5B uydumuzun fırlatıldığı gece uyumayan bizler değil miyiz? Ne mutlu 85 milyona sevinç olan projelerde alın teri ve akıl teri olanlara. Bugün hayal ürünü olarak lanse edilen pek çok ürünün de yakın gelecekte böyle fuarlarda yerli-milli ürünümüz olarak yerini alacağına yürekten inanıyorum. Biz geçmişte gelecek için yenilikleri şekillendirmiş; matematik, astronomi ve tıp gibi temel bilimlerde çığır açmış bir medeniyetin temsilcileriyiz" ifadelerini kullandı.

"YÖK, halihazırda NFT, Blokzincir ve Web 3 temalarını kapsayan bölümler için bir çalışma yürütmekte"

Son dönemlerde en çok kazanç sağlayan şirketlerin bilişim sektöründen olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şunları kaydetti:

"Multidisipliner bir yaklaşımla geleceği bugünden şekillendirmeliyiz, ki öyle de yapıyoruz. Tasarım ve üretim boyutunda 'yüksek katma değerli yapısal dönüşüm' ve 'sürdürülebilir ekonomik büyüme' hedefimizi 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi' vizyonuyla hayata geçiriyoruz. Vizyonumuzun alt eksenleri sanayide verimlilik artışı, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınmadır. Beşeri sermaye boyutunda yükseköğretim programlarını özellikle geleceğin mesleklerine uygun şekilde güncelliyor, mesleki eğitimi destekliyoruz. Örneğin YÖK, halihazırda NFT, Blokzincir ve Web 3 temalarını kapsayan bölümler için bir çalışma yürütmektedir. Teknoloji stratejisi boyutunda kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğine önem veriyoruz. Birden fazla kurumun alanına giren öncelikli konuları kurullar vasıtasıyla etkin şekilde takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin yanı sıra Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu, Dijital Türkiye Koordinasyon Toplantılarımız ve Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu vasıtasıyla stratejik eylemlerimizin hayata geçirilmesini adım adım takip ediyoruz."

"Üreticimizin yeşil kalkınma devrimine uyum sağlaması için kamu-üniversite-sanayi işbirliklerini destekliyoruz"

Geleceğin Türkiye'si için geleceğin teknolojilerinde öncü olmaya hazırlandıklarını vurgulayan Oktay, "Hiper bağlantılı dünyada gerçekle sanalın entegrasyonu, kuantum hesaplama yöntemlerinin yaklaşan çığır açıcı etkileri, siber savaş riskleri, yeşil hidrojen teknolojileri, internet yönetişimi, silikonun ötesi, çip endüstrisi için yeni malzemeler, uzay teknolojilerinde küresel yarış ve yenilikçi teknolojilerin sağlık alanına etkileri, gündemimizde yer alan veya alması gereken konulardan sadece birkaçı. İklim değişikliğiyle mücadelede eko-verimlilik ve katma değeri yüksek yeşil ürünler, gelecek için teknoloji perspektifinden önem verdiğimiz alanlar arasında. Üreticimizin yeşil kalkınma devrimine uyum sağlaması için kamu-üniversite-sanayi işbirliklerini destekliyoruz. Özellikle hem karbon emisyonu açısından ön plana çıkan hem de kritik sektörlere girdi sağlayan çimento, gübre, kimyasallar, demir-çelik ve alüminyum sektörlerine yeşil dönüşüm için öncelik veriyoruz. Böylece karbon ayak izini azaltacak, aynı zamanda sanayide sürdürülebilir verimlilik artışını sağlamış olacağız" açıklamasında bulundu.

"85 milyonun ortak hayali olan Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde ilk TOGG bu yılın sonunda seri üretim bandından inmiş olacak"

Bu yılsonunda Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un üretim bandından ineceğini vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"85 milyonun ortak hayali olan Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde ilk TOGG, bu yılın sonunda seri üretim bandından inmiş olacak. TOGG başta olmak üzere ülkemizde elektrikli araçların yaygınlaşmasını destekleyecek şarj altyapısı konusunda çalışmalarımız hızlandı. 81 ilimizin tamamında bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik toplamda 300 milyon liralık destek sağlayacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız üretimde yapısal dönüşüm, dijitalleşme, sağlık ve kimya alanlarında yeni çağrılara çıktı. Değerlendirme süreçleri devam ediyor. Böylece 50 milyar dolarlık cari açığın kaynağı olan 919 kritik ürün ve teknolojinin ülkemizde üretilmesine imkan sağlayacağız. İstanbul Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile fonlara aktaracağımız 400 milyon liralık desteğin kaldıraç etkisi 1,5 uçuk milyar liranın üzerinde bir fon büyüklüğü oluşturacak. 50 bin özel yetenekli öğrenci yetiştirmek için 2023'e kadar bu atölyeleri 81 ilimizin tamamında yaygınlaştıracağız. Katma değerli üretim ve inovasyon konusunda önümüze sürekli yeni hedefler koyuyoruz. Somut ilerleme sağlamadan da yastığa başımızı rahat koymuyoruz."

"Atatürk Havalimanı'nda Türkiye'deki en büyük millet bahçemizi yapacak ve İstanbul'umuza kazandıracağız"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk Havalimanı alanına yapılacak olan millet bahçesi hakkındaki sözlerine de atıfta bulunan Oktay, "Atatürk Havalimanı yeri bir yeşil koridora dönüştürülüp milletin kullanımına sunulacak diye yaygara kopartıyorlar. Yani bu defa da niye ağaç dikip yeşil koridor oluşturuyorsunuz diye 'istemezük' diyorlar. Dertleri her zaman olduğu gibi ağaç değil. Her zamanki tek taraflı hezeyanları. Daha yeni Beşiktaş'ta 100'den fazla asırlık çınarı acımadan kesip atan bunlar değil mi? Hani sizin genel başkanınız Atatürk Havalimanı'nın olduğu alanı kültür projesi yapmayı önermemiş miydi? İki yanlış bir doğru etmiyor. Bizim doğrumuz milletin ihtiyacından, faydasından yanadır. Atatürk Havalimanı'nda Türkiye'deki en büyük millet bahçemizi yapacak ve İstanbul'umuza kazandıracağız. Fuar merkeziyle, gençlik merkeziyle, kütüphanesi ve sosyal alanlarıyla dört dörtlük bir yeşil alan oluşturacağız. Laf değil iş üretmeye devam edeceğiz. Teknolojide, tarımda, enerjide, ulaştırma ve altyapıda tüm alanlarda yerli milli projelerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü savunmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin iç politikanın yanı sıra dış politikada da inandığı değerleri savunmaya devam edeceğinin altını çizen Oktay, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde Yunanistan Başbakanı'nın KKTC hakkındaki sözlerinin ayakta alkışlanmasına değinerek, "Hem iç politikada hem de dış politikada inandığımız değerleri savunmaya devam edeceğiz. Müttefik dediğimiz ABD Kongresi'nde Türkiye ve KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu izlediniz. Kıbrıs'ta iki devletli çözüme karşı çıkan Yunanistan Başbakanı'nı ayakta alkışlıyorlar. Adada sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur. Rum-Yunan ikilisinin çözüme hiçbir katkı sunmayan şovlarıyla harcanacak vakit yok. Gerçekleri görüyor ve herkese de gösteriyoruz. Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.