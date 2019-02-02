Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay : "81 İlimizin Tamamının Ekonomik Olarak Şaha Kalkmasını Arzu...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay : "81 İlimizin Tamamının Ekonomik Olarak Şaha Kalkmasını Arzu...

36 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum'da iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum'da iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. (1)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sadece belli şehirlerin, bölgelerin değil, 81 ilimizin tamamının ekonomik olarak şaha kalkmasını arzu ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:02 Kaynak: AA

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