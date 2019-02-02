Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay : "81 İlimizin Tamamının Ekonomik Olarak Şaha Kalkmasını Arzu...
36 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum'da iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum
'da iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. (1)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Sadece belli şehirlerin, bölgelerin değil, 81 ilimizin tamamının ekonomik olarak şaha kalkmasını arzu ediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:02 Kaynak: AA
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