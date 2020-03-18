Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşımızın tahliyesi saat 06.00 itibarıyla tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşımızın tahliyesi saat 06.00 itibarıyla tamamlandı.
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