Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, A Milli Futbol Takımı'nı Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, A Milli Futbol Takımı'nı Tebrik Etti

54 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ettiYOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde Moldova'yı 4-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde Moldova'yı 4-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde düzenlenen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün oynanan Moldova maçında sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Millilerin birlik ve beraberliklerini sahaya en iyi şekilde yansıttığını söyleyen Oktay, "Tek bir yürek olarak inanç ve kararlılıkla hepimize sevinç yaşatan güzel bir olay vardı. A Milli Futbol Takımımız biliyorsunuz. Hasrettik ya uzun zamandan beri. Onlar da güzel bir başarı yakaladılar. Tek bir şekilde bakın bu olaya; tek yürek olarak sevinci gördüğümüzde, üzüntüyü gördüğümüzde. Biz öyle bir milletiz ki normal zamanlarda ne dersek diyelim öyle durumlarda tek yürek, tek bilek oluyoruz. Birlikte seviniyor, birlikte ağlıyoruz. Dolayısıyla Moldova karşısında kazandıkları galibiyetten dolayı, Milli Takımımızı da sizlerin huzurunda bir kez daha tebrik ediyorum. Sadece futbolda değil, daha birçok alanda da milli sevinçleri, inşallah ortak mutlulukları birlikte yaşayıp, yine kutlama zamanlarımız devam edecek. Aynen bu güne kadar olduğu gibi" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:28 Kaynak: İHA

Spor
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