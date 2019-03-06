Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak
57 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Oktay, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Oktay'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:52 Kaynak: AA
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