Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP-İYİ Parti ittifakıyla ilgili, "Bu ittifakın parçası olan ama milletin karşısına çıkıp da cesaretli bir şekilde 'evet, ittifak bundan ibarettir ve HDP de buradadır' denilebilecek, o cesareti gösterebilecek bir ittifak görmüyoruz karşıda.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP-İYİ Parti ittifakıyla ilgili, "Bu ittifakın parçası olan ama milletin karşısına çıkıp da cesaretli bir şekilde 'evet, ittifak bundan ibarettir ve HDP de buradadır' denilebilecek, o cesareti gösterebilecek bir ittifak görmüyoruz karşıda. Ama ittifak bu." dedi.



Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Mart ayında yapılacak seçimler için yürütülen kampanyanın nasıl gittiğine yönelik soruya Oktay, "Kampanya oldukça ilginç ve farklı, özellikle kendi şahsım için bunu söyleyim. Doğrudan milletle sahada birebir buluşma ve dokunma şansınız var. Dolayısıyla merkezde sorunları evet biliyoruz, çözmeye çalışıyoruz ama bunların sahada ve yerelde ne kadar çözülüp çözülmediğiyle alakalı veya doğrudan vatandaşların talepleriyle ilgili birebir karşılıklı görüşme ve buluşma şansını elde ediyorsunuz. Bu anlamda benim için son derece ilginç ve bir anlamda yeni." cevabını verdi.



Oktay, kampanyanın oldukça iyi gittiğini yineleyerek, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerinin son derece canlı ve heyecanlı olduğunu söyledi.



Türkiye'nin hemen hemen her yerinden çok ciddi bir cevap aldıklarını belirten Oktay, "Bizim gittiğimiz yerlerde yine aynı canlılığı hem illerde hem de ilçelerde görüyoruz. İnşallah iyi olacak, 31 Mart akşamına biz son derece iyi şekilde ulaşacağız diye ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.



"Terör örgütünün seçim kampanyasında ne işi olabilir?"



Oktay, "Batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz.' diyerek Millet İttifakı'na destek sağlayan HDP'nin bazı büyükşehirlerde aday çıkarmaması seçim sonuçlarına nasıl etki eder?" sorusu üzerine, seçimlerde iki ittifak olduğunu ama ittifakın birisinin milletin gözü önünde cereyan eden, çok açık şekilde her şeyin konuşulduğu, tamamen ülkenin çıkarları için oluşturulan, her şeyiyle de şeffaf Cumhur İttifakı'nın bulunduğunu söyledi.



"Diğerine baktığınızda CHP ve İyi Parti arasında bir ittifak var. Bunun adı da şu dediğinizde, bunun doğru olmadığını düşünüyorum." diyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çünkü ittifakın tanımı bu değil, karşıdaki tanımı. Bu ittifakın parçası olan ama milletin karşısına çıkıp da cesaretli bir şekilde 'evet, ittifak bundan ibarettir ve HDP de buradadır.' denilebilecek, o cesareti gösterebilecek bir ittifak görmüyoruz karşıda. Ama ittifak bu. Tanımlama eksik. İttifak, sizce karşıdaki CHP ile İyi Parti arasında mı? İttifak, CHP-İyi Parti-HDP... Dolayısıyla PKK'nın yoğun bir desteğini her türlü görüyorsunuz. Yani bir terör örgütünün desteği bir ittifakta mümkün müdür? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Terör örgütünün seçim arenasında, kampanyasında ne işi olabilir? Biz bir taraftan ölümüne bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Terör örgütünün kim olursa olsun, ne olursa olsun, coğrafyası ne olursa olsun, biz hep aynı şeyi söylüyoruz terörün coğrafyası, dini, cinsiyeti olmaz."



"Bu milletle alay etmektir"



Türkiye'nin terörle mücadelede şehitler verdiğini ve gazilerinin de bulunduğunu anımsatan Oktay, şu değerlendirmede bulundu:



"Bugün de değil, çok uzun süreden beri bu mücadeleyi veriyoruz. Şimdi siz dolaylı olarak getirip de bunu bir ittifakın parçasına dönüştürdüğünüzde tabii ki milletin de karşısına da çıkıp, bu ittifakın parçası da şudur diyemezsiniz. Bugün böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla batıdadır, doğudadır... Doğu'ya gidiyorsunuz bir tanesi çıkarmıyor, öbürüne gidiyorsunuz öbürü aday çıkarmıyor.



Bu milletle alay etmektir, milletimiz kendisiyle alay edilmesine asla müsaade etmez. Bunun bedelini çok ağır ödetir. 31 Mart'ta da bunu göreceğiz zaten. Bir tarafta da ne olduğu belirsiz bir Saadet Partisi diye bir yapı var. Kendi tabiriyle söyleyim, yani her şeyden azar azar ortaya bir karışık gibi bir yapı görüyoruz. Bunun adı ittifaksa, ittifakın adının net konması ve mertçe de bunun çıkılıp ifade edilmesi gerekiyor. İttifakta, HDP vardır, dolayısıyla milletimiz de böyle bir ittifakla AK Parti-MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na kaybettirmez, tam tersi güçlendirir ve destek verir. Biz sahalarda bunu görüyoruz, 31 Mart'ta da göreceğiz."



"Cesaretiniz yoksa o zaman ittifakı doğru tanımlayın"



Fuat Oktay, "Sizin yaptığınız bu, Millet İttifakı'nı bu şekilde mi kabul ediyor Sayın Cumhurbaşkanı?" sorusuna, "Tabii ki biz gittiğimiz yerde de bunu açıkça anlatmaya çalışıyoruz. Millet kabul ediyor değil. Anlatmaya çalıştığım şey bu olan, var olan, bilinen, herkesin bildiği bir şeyin aynı cesaretle de çıkılıp ifade edilmesi. O cesaretiniz yoksa da o zaman ittifakı doğru tanımlayın ve belirleyin." yanıtını verdi.



Bir şey varsa algı ve olgu arasında farklılık olduğunu, bunun da cesaretle söylenmesi gerektiğini vurgulayan Oktay, "Söyleyemiyorlar ama millet bunu görüyor." dedi.



Oktay, Cumhur İttifakı'nı nasıl değerlendirdiğiyle ilgili bir soruya karşılık, "Şunu kabul etmek lazım, siz nihayetinde tek bir siyasi parti değilsiniz, ittifakın altında yatan şey bu zaten. Farklı siyasi görüşlerden gelen farklı sorunlara, farklı çözüm önerileri olması ihtimali olan... Ondan dolayı aksi takdirde tek bir çatı altında olursunuz zaten." ifadesini kullandı.



Farklılığın normal bir şey olduğunu belirten Oktay, AK Parti ve MHP'ye bakıldığında ortak platformun, milletin ve memleketin özellikle geleceğiyle alakalı olduğunu dile getirdi.



"Sonrasını da düşünerek yapılmış bir birliktelik bu"



Seçimden sonra çok daha güçlü bir icraat dönemine gireceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle devam etti:



"Sadece öncesi değil aslında sonrasını da düşünerek yapılmış bir birliktelik bu. Bu birlikteliğin yine arkasına baktığınızda bu hem Cumhurbaşkanımız hem de Sayın Bahçeli tarafından da zaten açıkça ifade ediliyor. Bunun adına beka diyebilirsiniz, bunun adına tamamen farklı çerçeveden de bakabilirsiniz ama HDP'nin parçası olduğu bir ittifakta, milletin bu alanı bizim boş bırakmamıza müsaade etmeyeceğini biz biliyorduk. Dolayısıyla bu anlamda bir birlikteliktir. "



Farklılıkların güçlendirdiğini belirten Oktay, "Baktığınızda belirli sorunları tartışarak, konuşarak, ortak çözümler bulunuyor olması aslında milletin nezdinde de oluşturulan çözümün de bir ittifak çerçevesinde rahat kabulünü sağlıyor." diye konuştu.



Oktay, yerel seçimlerin ardından 4,5 yıl seçim yapılmayacağının hatırlatılması üzerine, gelecek dönemde plan ve projeleri sadece bugünden hazırlamadıklarını söyledi. 2023 hedeflerini 2003'te konuştuklarını anlatan Oktay, şunları kaydetti:



"Tüm boyutlarıyla bir kalkınma hamlesinden bahsediyorduk. Yaklaştıkça, '2023 geldi ne olacak' demedik. Dikkat ederseniz 2051, 20271'i konuşuyoruz. Dolayısıyla sürekli ufka bakan bir yapıyız. Ufka baktığımızda da iki şey var. Birisine baktığımızda torunlarımızın dönemini konuşuyoruz, bir vizyondan bahsediyoruz ama diğer tarafa da baktığımızda da net somut hedeflerden bahsediyoruz. 2023 bugün bizim için net somut hedeflerdir. Oraya nasıl ulaşacağımızla alakalı detay planlarımız, sadece stratejik planlar boyutunda da bahsetmiyorum, operasyonel çerçevede eylem planlarımız çok net."



(Sürecek)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: S-400 ile Alakalı İlk Teslimatı Temmuz'da Almayı Düşünüyoruz

Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti

Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural'ın Avukatları Duruşmada Birbirine Girdi

Bankalar Promosyon Ödemeleri İçin Kesenin Ağzını Açtı