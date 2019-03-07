Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İki ay içerisinde tüm illerde e-Devlet üzerinden elektrik, doğal gaz, su aboneliği ve fesih işlemleri yapılabilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İki ay içerisinde tüm illerde e-Devlet üzerinden elektrik, doğal gaz, su aboneliği ve fesih işlemleri yapılabilecek." dedi.



Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



e-Devlet üzerinden sunulan hizmetlerdeki son durum ile bu konudaki kısa ve orta vadeli hedeflerin neler olduğuna ilişkin soruyu cevaplayan Oktay, Türkiye'de sessiz sedasız dijital bir dönüşüm gerçekleştiğini belirtti.



Oktay, dijital dönüşüm ile bürokrasiyi azaltmak istediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:



"Amaç, herhangi bir şeyin sadece internet veya bilgisayar üzerinden veriliyor olması değil, vatandaşın gidip devlet kapılarında beklediği günlerin tamamen tarih olması. Vatandaşın veya iş dünyasının devletten aldığı tüm hizmetlerle alakalı, devletin devletten verdiği tüm hizmetlerle alakalı bürokrasiyi tamamen yok edelim. Kapı kapı dolaşma ve dolaştırma olayını tarih yapalım. İnsanlar herhangi bir ihtiyacı olduğunda devlet kurumlarının kapısında uğraşmasın, gece 3'te bir taraftan çayını, suyunu yudumlarken diğer taraftan işini yapsın."



Dijital dönüşüm ve e-Devlet noktasında bir paket hazırladıklarını ve bunu versiyon 1.0 olarak adlandırdıklarını söyleyen Oktay, "Öncelikli olarak vatandaşa ve iş dünyasına, hizmetleri zamanında sunabilmemiz için kamunun kendi içerisinde verdiği hizmetlerden şu kadarını en kısa sürede mutlak şekilde e-Devlet'e, dijital ortama taşıyacağız demiştik. Bununla ilgili de ne pahasına olursa olsun bunu 2019'da bitireceğiz demiştik." ifadelerini kullandı.



Gelinen noktada, e-Devlet ve dijital Türkiye dönüşüm uygulamalarını, yaptıkları bütün çalışmaları yeni sisteme giydirdiklerinin altını çizen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu noktada hiçbir şey kaybetmedik. Çünkü, onu modüler boyutta yapmıştık, esnek bir uygulamaydı. Onun yapısını da mimarisini de ona göre yapmıştık. Yeni sistemle ilgili, vatandaşa ve iş dünyasına yeni verilen hizmetler olabilir ve verilen hizmetlerden bazıları kaldırılmış veya modifiye edilmiş olabilir. Dolayısıyla azalan, çıkan, eklenen, değişen olacak... Bütün bunlar güncellenmiştir. Yaklaşık 7 bine yakın bir hizmetten bahsediyoruz. Versiyon 1.0'ın hayata geçmesi... 'Bunu bu yıl bitireceğiz' dedik ve kısmet olursa bunu bu yıl bitireceğiz. Yüzde 95'ini tamamlamış durumdayız."



"Devlette olan hiçbir bilgiyi vatandaştan istemeyeceğiz"



Vatandaşların birçok işlemi e-Devlet üzerinden yapabileceklerini anlatan Oktay, "Örneğin, taşındınız, elektrik, doğal gaz, su aboneliği yapacaksınız, eskisini de iptal edeceksiniz veya adres değişikliği yapacaksınız... İmar değişikliği planlarını, askerlik ile ilgili uygulamaları düşünün... Bunlar için bir kurumun kapısına gitmenize gerek yok, orada sıra beklemenize gerek yok. Bununla ilgili de 50 tane belge götürmenize gerek yok. Burada devrim niteliğinde bir şey yapıyoruz. Biz diyoruz ki, 'devlette olan hiçbir bilgiyi vatandaştan istemeyeceğiz'. Sadece dijital ortama taşımayacağız. Hiçbir belge istemiyoruz. Buna göre tasarım yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Oktay, vatandaşların yapacakları işlerle ilgili belgelerini beyan edeceğini, bunların kontrollerinin devlet tarafından veri tabanı üzerinden yapılacağını ifade etti.



"Abonelik işlemleri iki ay içerisinde e-Devlet üzerinden yapılabilecek"



Türkiye'de genelinde, elektrik, doğal gaz, su aboneliği ve fesih işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabilmesi için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu bilgisini veren Fuat Oktay, "İki ay içerisinde tüm illerde e-Devlet üzerinden elektrik, doğal gaz, su aboneliği ve fesih işlemleri yapılabilecek." dedi.



Telefon ve internet abonelikleri de e-Devlet'ten yapılabilecek



Oktay, telefon ve internet aboneliklerinin de e-Devlet üzerinden yapılması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şimdi onu başlatıyoruz. Onu da bunun içerisinde alacağız. Biz bunların tamamını bitireceğiz. Bu yıl sonu itibarıyla biz e-Devlet'te 1.0 versiyonunu uygulamaya alacağız." şeklinde konuştu.



e-Devlet olmasına rağmen hizmetleri yerinden almak isteyen için de kolaylıklar getirileceğini açıklayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Devletin hizmetlerini yerinden alacak vatandaşların işini çok ciddi şekilde kolaylaştırıcı, çok radikal belki de dünyadaki en iyi uygulamalardan birisine doğru gidiyoruz. Şimdi de onun tasarımını yapıyoruz. 2019'da bunun tasarımını falan tamamlarız diye düşünüyoruz. Dünyada iddialıyız biz bu konuda. Sonradan geliyor olabiliriz ama dünyadaki tüm gelişmiş ülkelerin tecrübesini alarak en ileriye geçeceğiz."



Oktay, versiyon 1.0'ın yüzde 95'inin tamamlanmasına karşın, versiyon 2.0 için de çalışmaları başlattıklarını bildirdi. Oktay, "Bütünleşik hizmet diye ifade ettiğimiz bir yaklaşım var. e-Devlet'te verdiğiniz tüm hizmetlerle alakalı bütün verileri aynı veri tabanında toplama imkanınız var. Diğer taraftan da siber güvenlik olayı var. Şimdi çok güçlü bir veri mimarisine çalışıyoruz. Siber güvenlik ile ilgili tehditlerin bertaraf edilmesiyle alakalı da eş zamanlı çok ciddi çalışmalar sürüyor." dedi.



Birden fazla kurumdan alınan hizmetlerle ilgili de çalışmalar yürüttüklerini anlatan Oktay, şunları kaydetti:



"Mesela, sosyal yardım hizmetleri, sağlık hizmetleri veya teşvikler... Birden fazla kurumdan aldığınız bu sistemler bazen karışıklık doğurabiliyor. Bütünleşik sistem çözümü dediğinizde, sadece bu üç kalemde, artı bir de devletin ortak tesisleri var. Bunların ortak bir kaynak olarak değerlendirilmesi dediğinizde, israfın önlenmesiyle ilgili aynı zamanda teşviklerin, sosyal yardımların veya sağlık hizmetlerinin çok daha etkin kullanılıyor olmasıyla alakalı bütünleşmiş çözümler geliştiriyoruz.



Yerel yönetimlerle alakalı imar planlarına kadar gidebilecek ve daha da ileride artırılmış sanal gerçekliklerin günümüz hayatında kullanılabileceği teknolojilerin üretilmesiyle alakalı da böyle bir yapıyı da şimdiden adım adım hazırlıyoruz. Bu alanda Türkiye'yi çok yakın bir gelecekte bürokrasinin olabildiğince azaltıldığı, devletin olabildiğince şeffaflaştığı ve insan unsurunun hizmeti kolaylaştırma adına girdiği bir ortam oluşturuyoruz."



(Sürecek)

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