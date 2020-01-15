Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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