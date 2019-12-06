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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas'ı kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:40 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, bir saat sürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Schinas'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Kabulde, Türkiye-AB ilişkileri, Suriyeli mülteciler, göç, terörle mücadelede iş birliği, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Schinas'ın heyetinde AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de yer aldı.
(İHA)
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