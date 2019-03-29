Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ab-Türkiye İlişkilerinde Yapıcı Bir Anlayışın Egemen Olmasına...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ab-Türkiye İlişkilerinde Yapıcı Bir Anlayışın Egemen Olmasına...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB-Türkiye ilişkilerinde yapıcı bir anlayışın egemen olmasına katkı sağlayan Romanya'nın ilkesel duruşunu ve gayretlerini memnuniyetle karşılıyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB- Türkiye ilişkilerinde yapıcı bir anlayışın egemen olmasına katkı sağlayan Romanya'nın ilkesel duruşunu ve gayretlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Romanya'nın bu tavrının diğer Avrupa ülkelerine örnek teşkil etmesini umuyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:57 Kaynak: AA

Avrupa, Romanya, Türkiye, fuat oktay, Politika
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