Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'i kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Resmi Konutunda 45 dakika süren kabulde, Doğu Akdeniz, gümrük birliği ve mülteci konuları ele alındı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AB ile kurumsal düzeydeki ilişkilerde yaşanan sorunlara işaret ederek, Türkiyenin kendi ajandasını taviz vermeksizin her bir üye ülke ile ayrı ayrı görüşerek devam ettirdiğini ve bundan vazgeçmeyeceğini muhatabına iletti.

Kovid-19 salgını nedeniyle yaşananların da değerlendirildiği görüşmede, küresel düzeyde ürün tedarik zincirinde ulusallaşmanın ön plana çıktığı, Türkiye'nin de salgındaki örnek mücadelesi konuşuldu.

Görüşmede ayrıca, Oktay, Türkiye'deki görevi gelecek hafta itibarıyla bitecek olan Berger'e Türkiye'de bulunduğu süre içerisindeki iş birliği konusunda teşekkür etti.