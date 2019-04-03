Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Abd Artık Karar Vermeli. Türkiye'nin Müttefiki Olarak mı Kalacak,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Abd Artık Karar Vermeli. Türkiye'nin Müttefiki Olarak mı Kalacak,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalacak, yoksa dostluğumuzu riske mi edecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalacak, yoksa dostluğumuzu riske mi edecek"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:18 Kaynak: AA

Türkiye, fuat oktay, Güncel
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