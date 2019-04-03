Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Abd Artık Karar Vermeli. Türkiye'nin Müttefiki Olarak mı Kalacak,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalacak, yoksa dostluğumuzu riske mi edecek"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD
artık karar vermeli. Türkiye
'nin müttefiki olarak mı kalacak, yoksa dostluğumuzu riske mi edecek"
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:18 Kaynak: AA
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