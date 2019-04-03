Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ABD artık karar vermeli
33 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalacak, yoksa dostluğumuzu riske mi edecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "ABD
artık karar vermeli. Türkiye
'nin müttefiki olarak mı kalacak, yoksa dostluğumuzu riske mi edecek." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:04
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