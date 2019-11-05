Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD'nin hazırladığı terörizm raporu ne FETÖ ne de YPG terör...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD'nin hazırladığı terörizm raporu ne FETÖ ne de YPG terör örgütüyle olan mücadelemizden bizi alıkoyamaz."
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD'nin hazırladığı terörizm raporu ne FETÖ ne de YPG terör örgütüyle olan mücadelemizden bizi alıkoyamaz."
İçişleri Bakanı Soylu: Bağdadi'nin ablasının yakalanmasıyla ilgili gerekli tahkikatlar gerçekleştiriliyor DEAŞ'ın bombacısı terörist Hayrullah Fethi, Azez'de yakalandı! Terör örgütü YPG bir kez daha sivilleri hedef aldı: Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı Sancaktepe belediye başkanı döğücü, londra'da uğradığı saldırıyı anlattı