Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlarla... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlarla... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlarla...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlarla yeniden yazma çabası içine girmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlarla yeniden yazma çabası içine girmiştir."

fuat oktay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:38 Kaynak: AA
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