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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlarla...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlarla yeniden yazma çabası içine girmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlarla yeniden yazma çabası içine girmiştir."
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