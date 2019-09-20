Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ada'nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ada'nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ada'nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının girişimlerine göz yummayacağımızı burada bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ada'nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının girişimlerine göz yummayacağımızı burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Akdeniz Harekatı kapsamında çelikten irademizle Doğu Akdeniz'deyiz."

Doğu Akdeniz, fuat oktay, Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:20 Kaynak: AA
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