Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerine azınlık statüsünü kimse...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerine azınlık statüsünü kimse reva göremez. Buna ne izin veririz ne de Kıbrıs Türk halkı bunu kabul eder."
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerine azınlık statüsünü kimse reva göremez. Buna ne izin veririz ne de Kıbrıs Türk halkı bunu kabul eder."
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