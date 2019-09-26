Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Afetlerin yönetiminde panik oluşturabilecek haberler hiçbirimize...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Afetlerin yönetiminde panik oluşturabilecek haberler hiçbirimize...

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Afetlerin yönetiminde panik oluşturabilecek haberler hiç birimize fayda sağlamayacaktır".

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Afetlerin yönetiminde panik oluşturabilecek haberler hiç birimize fayda sağlamayacaktır".

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Afetlerin yönetiminde panik oluşturabilecek haberler hiçbirimize...

fuat oktay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:27 Kaynak: AA
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