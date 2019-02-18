Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ağrı'da
37 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ağrı Valiliğini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ağrı
Valiliğini ziyaret etti.
Valilik önünde tören mangası tarafından karşılanan Oktay, daha sonra Vali Süleyman Elban
ile görüştü.
Oktay, kentteki yatırımlar ve çalışmalarla ilgili Vali Elban'dan brifing aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:13 Kaynak: AA
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