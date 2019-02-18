Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ağrı'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ağrı'da

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ağrı'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ağrı'da, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ağrı'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Oktay, Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın ardından çarşı merkezinde esnafı gezdi.


Burada ilk olarak taksicilere konuk olan Oktay, ardından Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tatlıcıda ikram edilen tatlıları tattı.

Esnafın çay ikramını geri çevirmeyen Oktay, esnaf ve cadde üzerinde karşılaştığı vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Oktay, İl Başkanı Abbas Aydın'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Oktay, Gençlik ve Kadın Kolları başkanlıklarının da çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptığı toplantının ardından partiden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:06 Kaynak: AA

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