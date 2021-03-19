Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İstanbul İl Başkanı seçilen Osman Nuri Kabaktepe'ye "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İstanbul İl Başkanı seçilen Osman Nuri Kabaktepe'ye "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Oktay, "3. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"nin ardından Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, girişte Kabaktepe ve parti il teşkilatınca karşılandı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, Kabaktepe'ye yeni görevinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunduğu belirtildi.

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