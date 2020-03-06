Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Savunma sanayisinde yüzde 15-20 yerlilik oranından şimdi yüzde 70'lere geldik.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Savunma sanayisinde yüzde 15-20 yerlilik oranından şimdi yüzde 70'lere geldik. Yeter mi? Yetmez. Biz yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Oktay, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kendisine karşı oynanan oyunları birlik ve beraberlik ruhuyla bozduğunu söyledi.

Türkiye'de birlik ve beraberlik olduğuna dikkati çeken Oktay, "Müslümanıyla, Süryanisiyle, Sünnisiyle, Arabıyla, Türküyle, Kürdüyle birlik olan ve 'biz burdayız, bir ve beraberiz' diyen bir Türkiye. Siz bir ve beraber olduğunuz sürece biz liderimizle tüm dünyanın karşısına hep birlikte dikiliriz." diye konuştu.

Oktay, Türkiye'nin gönül coğrafyasının sınırlara sığmadığına değinerek, "(Ne işiniz var) diye soranlar için söylüyorum. Komşusunda yangın varken, komşusu aç yatarken tok yatan birileri değiliz biz. Biz liderimizle sonuna kadar gideriz." ifadesini kullandı.

Savunma sanayisinde, "yapamazsınız" diyenlere rağmen büyük ilerleme kaydedildiğini aktaran Oktay, "Savunma sanayisinde ilerledik mi? İlerledik. Ne olduğunu İdlib'de gördük mü? Kendisini nasıl ifade ederse etsinler. Dimdik karşısında durduk mu? Durduk. Savunma sanayisinde yüzde 15-20 yerlilik oranından şimdi yüzde 70'lere geldik. Yeter mi? Yetmez. Biz yapmaya devam edeceğiz. Biz savunma sanayisinde ilerlemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sağlık alanında Türkiye dünya ortalamasının çok üzerinde"

Oktay, sağlık alanında Türkiye'nin dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunu belirterek, "Bütün dünyada bir virüs konuşuluyor. Her tarafımızı sarmış durumda. Bize de gelebilir ama biz tedbirlerimizi alıyoruz. Olduğu zaman da hiçbir şekilde paniklemeyecek şekilde tedbirlerimizi alıp, ona göre davranmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin çalışmalara da değinen Oktay, şunları kaydetti:

"Yerli otomobil dedik mi? Türkiye'nin hayali. 'Yapamazsınız' dediler, dalga geçiyorlardı. Şimdi prototipini çıkardık. En geç 2 yıl içerisinde kendi aracımız sokaklarda olacak. Elektrik, bilişim, otomotiv alanlarında muhteşem bir altyapı oluşturduk. Tüm bu alanlarda 3-5 yıl sonra savunma sanayisindeki konuştuğumuz başarıyı orada konuşmaya başlayacağız."

Oktay, daha sonra Mersin'deki yatırımlar hakkında bilgi verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:06 Kaynak: AA
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