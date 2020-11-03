Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti'nin 18. yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti'nin 18. yıl dönümünü kutladı Açıklaması
03.11.2020 17:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidara gelişinin 18'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidara gelişinin 18'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "AK Parti iktidarında her alanda sağlanan ilerlemelerle dolu 18 yıl geride kaldı. Cumhurbaşkanımız liderliğinde kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde daha müreffeh bir Türkiye'yi yükselteceğimiz nice yıllara." ifadesini kullandı.
Son Dakika AK Partili Cahit Turhan, "Vergi affı" tartışmalarına son noktayı koydu: Af yok, yapılandırma var Rusya'nın "sosis kralı" evinin bahçesindeki saunada arbaletle öldürüldü Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan görüntülü konuşma sayesinde kurtuldular Yaşlı adam, kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi Yeniden değerleme oranı açıklandı! 2021'de vergi ve harçlara yüzde 9,11 zam gelecek Bu acıya yürek dayanmaz! Gözyaşları içinde enkazdan çıkarılan eşini teşhise geldi İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oluyor Atletico Madrid, Valencia'dan Kondogbia'yı transfer etti