Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı KKTC'de başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı KKTC'de başladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı KKTC'de başladıCUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatının bugün itibarıyla KKTC'de başladığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı KKTC'de başladı
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatının bugün itibarıyla KKTC'de başladığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başlamıştır. Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir. Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk'ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum" dedi.
ANKARA -DHA
Son Dakika Fransa'da ders kitaplarına giren PKK propagandasına Türkiye'den sert tepki Son Dakika: Türkiye'de 6 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 1578 yeni vaka tespit edildi Manisa'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Arı kovanı ve bal yüklü kamyon devrildi: Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti Emre Mor'un hazırlık kampındaki performansı, Celta Vigo teknik heyetini şaşırttı Koronavirüs karantinasından sonra her 10 kişiden 6'sı kendisini aşırı halsiz hissediyor Galatasaray Nainggolan'ı kiralamak istedi, Inter 18 milyon bonservisle satacağını bildirdi Sınav dönüşünde adliye çalışanları kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı Şanlıurfa'da 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Çocuklar en az yetişkinler kadar koronavirüsü bulaştırıyor Anthony Joshua ile Mahrez'in eski eşi Rita, gece kulübünde görüntülendi İntihar eden Buse Melisa'nın babasının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyada çok karamsar şarkılar dinliyordu Dehşete düşüren olay! Kavga sonrası iki kız el ele tutuşarak intihara kalkıştı Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi Falcao'dan yeni sözleşme açıklaması: Galatasaray'la iki yıllık daha kontratım var, şimdilik devam ediyorum