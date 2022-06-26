Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akdeniz Oyunları'na katılan Milli sporcularla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın olimpiyat köyüne gelmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın milli sporcularla ve antrenörlerle sohbet etmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la milli takımın hatıra fotoğrafı çekilmesi
Olimpiyat yetkilisiyle sohbet eden Oktay'ın alandan ayrılması CEZAYİR/ORAN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akdeniz Oyunları Açılış Programı'na katılmak üzere geldiği Cezayir'de, Milli sporcularla bir araya geldi.
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