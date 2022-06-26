Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akdeniz Oyunları'na katılan Milli sporcularla bir araya geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akdeniz Oyunları'na katılan Milli sporcularla bir araya geldi

26.06.2022 15:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akdeniz Oyunları'na katılan Milli sporcularla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın olimpiyat köyüne gelmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın milli sporcularla ve antrenörlerle sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la milli takımın hatıra fotoğrafı çekilmesi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın olimpiyat köyüne gelmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın milli sporcularla ve antrenörlerle sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la milli takımın hatıra fotoğrafı çekilmesi

Olimpiyat yetkilisiyle sohbet eden Oktay'ın alandan ayrılması CEZAYİR/ORAN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akdeniz Oyunları Açılış Programı'na katılmak üzere geldiği Cezayir'de, Milli sporcularla bir araya geldi.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akdeniz Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akdeniz Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı ve Meclis Başkanı ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı ve Meclis Başkanı ile bir araya geldi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akdeniz Oyunları'na katılan Milli sporcularla bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akdeniz Oyunları'na katılan Milli sporcularla bir araya geldi - Son Dakika
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