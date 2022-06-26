Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akdeniz Oyunları'na katılan Milli sporcularla bir araya geldi

Olimpiyat yetkilisiyle sohbet eden Oktay'ın alandan ayrılması CEZAYİR/ORAN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akdeniz Oyunları Açılış Programı'na katılmak üzere geldiği Cezayir 'de, Milli sporcularla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı ve Meclis Başkanı ile bir araya geldi

Kaynak: AA

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