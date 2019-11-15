Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akıncı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akıncı ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akıncı ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılan Oktay, bir otelde KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

Oktay, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Binası'ndaki görüşme 45 dakika sürdü.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:30 Kaynak: AA
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