Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:  Aklınıza, kaleminize kuvvet - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, "Size güveniyor, hayırlı muvaffakiyetler diliyor ve hepinizi gözlerinizden öpüyorum" dedi.

Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün sınava girecek öğrencilere başarılar diledi. Oktay, "Bugün LGS'ye girecek evlatlarımız, uzun bir maratonu tamamlıyorsunuz hayırlısıyla. Emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav geçirmenizi ümit ederim. Size güveniyor, hayırlı muvaffakiyetler diliyor ve hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Aklınıza, kaleminize kuvvet" ifadelerini kullandı.