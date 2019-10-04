Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ve beraberindeki heyeti kabul etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ve beraberindeki heyeti kabul etti

40 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'i ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'i ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ve beraberindeki heyeti kabul etti

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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:21 Kaynak: AA
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