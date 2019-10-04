Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ve beraberindeki heyeti kabul etti
40 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'i ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:21 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'i ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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