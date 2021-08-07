Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, amcası vefat eden İçişleri Bakanı Soylu'ya başsağlığı diledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, amcası vefat eden İçişleri Bakanı Soylu'ya başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden amcası Hüseyin Soylu'ya rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden amcası Hüseyin Soylu'ya rahmet diledi. Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun vefat eden amcası Hüseyin Soylu'ya Allah'tan rahmet, sayın bakanımıza ve kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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