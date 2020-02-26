Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Amerikan Şirketler Derneği yöneticilerini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Amerikan Şirketler Derneği yöneticilerini kabul etti - Son Dakika Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Amerikan Şirketler Derneği yöneticilerini kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Amerikan Şirketler Derneği yöneticilerini kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, AmCham Turkey/ABFT üyesi şirketlerin iki ülke arasındaki ticari iş birliği kapsamındaki faaliyetleri etraflıca değerlendirildi.

Kabulde, Türkiye ve ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin yakalanması ve yatırımların artırılmasına yönelik izlenecek yol haritası ele alındı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İşverene verilecek asgari ücret desteğinin ayrıntıları belli oldu
Koronavirüs için tulum üreten tekstil firması siparişlere yetişemiyor Altının kilogramı 325 bin 550 liraya geriledi Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu, bölgenin değerine değer kattı

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 04:16:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Amerikan Şirketler Derneği yöneticilerini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]