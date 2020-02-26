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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Amerikan Şirketler Derneği yöneticilerini kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, AmCham Turkey/ABFT üyesi şirketlerin iki ülke arasındaki ticari iş birliği kapsamındaki faaliyetleri etraflıca değerlendirildi.
Kabulde, Türkiye ve ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin yakalanması ve yatırımların artırılmasına yönelik izlenecek yol haritası ele alındı.
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