Emine Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti

09.10.2022 22:26
Emine Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda rakibi Angola'yı finalde yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda rakibi Angola'yı finalde yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Dünya Kupası final maçında rakibini 4-1 mağlup ederek dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Ülkemize tarifsiz bir gurur yaşattınız. Emeğinize sağlık Bizim Çocuklar." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika

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