Emine Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti

Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Dünya Kupası final maçında rakibini 4-1 mağlup ederek dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Ülkemize tarifsiz bir gurur yaşattınız. Emeğinize sağlık Bizim Çocuklar." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan , İstanbul 'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda rakibi Angola 'yı finalde yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Futbol, Güncel, Son Dakika

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