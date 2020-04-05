Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Milli şuurla çalışmalarını yürüten ve dünyanın en saygın ajanslarından olan Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Milli şuurla çalışmalarını yürüten ve dünyanın en saygın ajanslarından olan Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.
Oktay, "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.
Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne üstlendiği misyonu özveriyle yerine getiren AA'nın, Türkiye'nin güçlü sesi olmaya devam ettiğini vurgulayan Oktay, mesajında, "Milli şuurla çalışmalarını yürüten ve dünyanın en saygın ajanslarından olan Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadesine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:50 Kaynak: AA
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