Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Ankara-Sivas YHT) Kısmet olursa 2020 sonu itibarıyla bu hattı...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Ankara-Sivas YHT) Kısmet olursa 2020 sonu itibarıyla bu hattı...

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Ankara-Sivas YHT) Kısmet olursa bu yıl sonu itibarıyla neredeyse test sürüşlerine başlıyor olacağız. Ama kısmet olursa 2020 sonu itibarıyla da bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Ankara- Sivas YHT) Kısmet olursa bu yıl sonu itibarıyla neredeyse test sürüşlerine başlıyor olacağız. Ama kısmet olursa 2020 sonu itibarıyla da bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz." dedi. Oktay, yapımı devam eden Ankara-Sivas YHT hattında incelemelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:59 Kaynak: AA
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