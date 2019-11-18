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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz."
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