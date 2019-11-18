Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:40 Kaynak: AA
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