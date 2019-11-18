Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e...

6 saat önce

"TechAnkara Proje Pazarı 2019" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "TechAnkara Proje Pazarı 2019" etkinliğinde konuştu.

"Tech Ankara Proje Pazarı 2019"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "TechAnkara Proje Pazarı 2019" etkinliğinde konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e...

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:07 Kaynak: AA
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