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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e...
6 saat önce
"TechAnkara Proje Pazarı 2019" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "TechAnkara Proje Pazarı 2019" etkinliğinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:07 Kaynak: AA
"Tech Ankara Proje Pazarı 2019"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "TechAnkara Proje Pazarı 2019" etkinliğinde konuştu. (2)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz."
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