Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ara Malların Türkiye'de Üretilmesi Geliştirilmesi ve İhraç...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ara Malların Türkiye'de Üretilmesi Geliştirilmesi ve İhraç...

10 dakika önce

- İstanbul Sanayi Odası Meclisi Toplantıdan detaylar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Sanayi Odası Meclisinin "Yeni Hükümet Sistemi'nin Ekonomimiz ve İş Dünyası İçin Önemi ve Etkileri" ana gündemi ile gerçekleştirilecek...

- İstanbul Sanayi Odası Meclisi
Toplantıdan detaylar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Sanayi Odası Meclisinin "Yeni Hükümet Sistemi'nin Ekonomimiz ve İş Dünyası İçin Önemi ve Etkileri" ana gündemi ile gerçekleştirilecek aylık olağan toplantısına katılarak konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:20 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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