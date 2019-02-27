Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ara Malların Türkiye'de Üretilmesi Geliştirilmesi ve İhraç...

- İstanbul Sanayi Odası Meclisi Toplantıdan detaylar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Sanayi Odası Meclisinin "Yeni Hükümet Sistemi'nin Ekonomimiz ve İş Dünyası İçin Önemi ve Etkileri" ana gündemi ile gerçekleştirilecek...

- İstanbul Sanayi Odası Meclisi

Toplantıdan detaylar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Sanayi Odası Meclisinin "Yeni Hükümet Sistemi'nin Ekonomimiz ve İş Dünyası İçin Önemi ve Etkileri" ana gündemi ile gerçekleştirilecek aylık olağan toplantısına katılarak konuşma yaptı.

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