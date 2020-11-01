Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Arama kurtarma çalışmaları) 72 saate kadar canlı olarak ulaşabilme şansımız çok yüksek" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Arama kurtarma çalışmaları) 72 saate kadar canlı olarak ulaşabilme şansımız çok yüksek"
01.11.2020 00:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay arama kurtarma çalışmaları devam eden Emrah Apartmanı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay arama kurtarma çalışmaları devam eden Emrah Apartmanı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "( İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları) 72 saate kadar canlı olarak ulaşabilme şansımız çok yüksek, hayatta iseler. İnşallah öyle olur. Çalışmalar devam ediyor."
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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