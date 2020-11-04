Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, arama kurtarma ekiplerini kutladı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'de çalışmalarını tamamlayan arama kurtarma ekiplerini kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için büyük çaba sarf eden arama-kurtarma ekiplerine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Oktay, "Mucizenin adı Ayda oldu, İdil oldu, Elif oldu. Hepsini tekrar hayata bağlayan eller sizin ellerinizdi. Cansiperane çalışmaları ile tek yürek olmuş milletimizi müjdelerle buluşturan 'gönüllerin kahramanı' ekiplerimizi yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız" ifadesini kullandı.