Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Artırılmış Sanal Gerçekliklerin Günümüz Hayatında...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Artırılmış Sanal Gerçekliklerin Günümüz Hayatında...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Artırılmış sanal gerçekliklerin günümüz hayatında kullanılabileceği teknolojilerin üretilmesiyle alakalı bir yapıyı da şimdiden adım adım hazırlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Artırılmış sanal gerçekliklerin günümüz hayatında kullanılabileceği teknolojilerin üretilmesiyle alakalı bir yapıyı da şimdiden adım adım hazırlıyoruz. Bu konuda Türkiye'yi çok yakın bir gelecek bekliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:23 Kaynak: AA

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