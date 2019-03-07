Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Artırılmış Sanal Gerçekliklerin Günümüz Hayatında...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Artırılmış sanal gerçekliklerin günümüz hayatında kullanılabileceği teknolojilerin üretilmesiyle alakalı bir yapıyı da şimdiden adım adım hazırlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Artırılmış sanal gerçekliklerin günümüz hayatında kullanılabileceği teknolojilerin üretilmesiyle alakalı bir yapıyı da şimdiden adım adım hazırlıyoruz. Bu konuda Türkiye'yi çok yakın bir gelecek bekliyor."
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:23 Kaynak: AA
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