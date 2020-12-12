Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nı tebrik etti

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cimnastikte sporcularımızın üst üste gelen başarıları bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Mersin 'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Erkek Artistik Cimnastik Milli Takımımızı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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