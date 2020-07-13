Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Artvin'deki kayıp vatandaşlar aranıyor
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Artvin'de yaşanan sel felaketinde kaybolan vatandaşlar için arama-kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdüğünü bildirdi.
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Artvin'de yaşanan sel felaketinde kaybolan vatandaşlar için arama-kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdüğünü bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Artvin'de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kayıp olan vatandaşlarımızla ilgili ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Devlet olarak tüm imkanlarımızla bölgedeyiz. Geçmiş olsun Artvin" ifadelerini kullandı.
ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:16 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Artvin'deki kayıp vatandaşlar aranıyor - Son Dakika
Son Dakika 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 15:03 Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek 14:04 Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış 13:49 İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı 13:46 Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı