Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Hekimoğlu'nu kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Hekimoğlu'nu kabul etti
06.04.2021 15:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, kurum faaliyetleri, ileriye dönük projeler ile kurumlar arasında etkin koordinasyon sağlanması yönünde atılacak adımlar değerlendirildi.
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