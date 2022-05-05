Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ATO Başkanı Baran'ı kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ATO Başkanı Baran'ı kabul etti

05.05.2022 17:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ATO Başkanı Baran'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Ankara'nın ülke ekonomisine katkısı ve bu çerçevede kentteki ticari faaliyetlerin son durumu ile işletmelerin güncel sorunlarına yönelik hususlar ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Türkiye'nin üretim ve ihracat odaklı büyüme politikası çerçevesinde başkentin rolü değerlendirildi, bu noktada Ankara'nın paydaşlık seviyesini artırmaya yönelik görüşler ortaya konuldu.

Ankara'nın ekonomisine ilişkin gerçekleştirilebilecek alternatif fikirler de kabulde gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ATO Başkanı Baran'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ATO Başkanı Baran'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ATO Başkanı Baran'ı kabul etti

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Hekimoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Hekimoğlu'nu kabul etti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ATO Başkanı Baran'ı kabul etti - Son Dakika


Son Dakika
17:25 AK Parti'den sağlık çalışanlarıyla ilgili mali düzenleme açıklaması: Mayısta TBMM'ye sunmaya hazırlanıyoruz
17:18 Afganistan'da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı
17:09 Soylu'dan çok sert sözler: Kaos planı içindelermiş! 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız
16:44 Dünya bu olayı konuşuyor! Gelin ve damat davetlilerin önünde sevişmeye başladı, izleyenler şok oldu
16:32 Çeçen liderden Putin'e çağrı: Ukrayna'ya yumuşak davranıyorsunuz
16:23 Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar!
16:20 Reuters'tan Erdoğan analizi: Ukrayna'da topladığı puanı Gezi'de kaybetti
16:12 Hurdacılık yapan Emirhan'ın ölü bulunmasının ardından sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı!
16:11 Pucca'nın Dubaili "dışkı" iddiası: Sosyal medya karıştı
15:53 Hamile kalabilmek için yaptığı davranış hapse girmesine neden oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 17:56:29. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ATO Başkanı Baran'ı kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement