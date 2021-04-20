Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Atlı'yı kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süleyman Atlı'yı tebrik etti.
Oktay, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda altın madalya kazanarak göğsümüzü kabartan milli sporcumuz Süleyman Atlı'yı yürekten kutluyorum." ifadesine yer verdi.
Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda Atlı, Rus rakibi Nachyn Mongush'u yenerek altın madalya kazanmıştı.
Kaynak: AA
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