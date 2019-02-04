Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Aydın Denktaş'ın Cenaze Törenine Katıldı - Lefkoşa

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Aydın Denktaş'ın Cenaze Törenine Katıldı - Lefkoşa

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Cenaz töreninden görünütler LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'ye geldi.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cenaz töreninden görünütler LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'ye geldi. Oktay, Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın cenaze törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:17 Kaynak: AA

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