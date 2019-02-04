Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Aydın Denktaş'ın Cenaze Törenine Katıldı - Lefkoşa
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Cenaz töreninden görünütler LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'ye geldi.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cenaz töreninden görünütler LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'ye geldi. Oktay, Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın cenaze törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:17 Kaynak: AA
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