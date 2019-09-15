Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay, azerbaycan'a gidecek
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay, azerbaycan'a gidecek

46 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 'Türkiye-Azerbaycan 8'inci Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay, azerbaycan'a gidecek, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 'Türkiye- Azerbaycan 8'inci Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bugün akşam saatlerinde, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek. Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret edeceği öğrenilen Oktay, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek. Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ile 'Türkiye-Azerbaycan 8'inci Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na başkanlık edecek Oktay, Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'na katılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ayrıca Azerbaycan'daki Türk iş adamlarıyla bir araya gelerek, Asan Hizmet Merkezi'ni ziyaret edecek.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelin ve damadın nikah şekeri yerine dağıttığı fidanlar tüm misafirleri şaşırttı
İçler acısı görüntü! Karısını bacakları çürüyene kadar döven koca 8 yıl hapis aldı Son dakika: İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Kan donduran görüntüler kameralara yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 13:34:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay, azerbaycan'a gidecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]